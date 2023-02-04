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Аварія на електромережі в Одесі. Пошкодження значні, прогнози давати рано, - ОВА

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Одеса, Субота 04 лютого 2023 17:20
Аварія на електромережі в Одесі. Пошкодження значні, прогнози давати рано, - ОВА Фото: голова Одеської ОДА Максим Марченко (v-variant)
Автор: Каріна Левицька

Аварія на одному з енергетичних об’єктів в Одеській області спричинила значні ушкодження, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"На одному з енергетичних об’єктів НЕК "Укренерго" виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів", - сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з Прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу Президента.

"За нашим проханням до Одеси терміново були відряджені Міністр енергетики та голова «Укренерго». Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів", - наголосив глава Одеської ОВА.

Марченко розповів, що до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС. За його словами вони будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури.

"Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері... Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано", - підкреслив він.

Нагадаємо, Одеса та частина Одеського району залишилися без світла через аварію на підстанції.

Своєю чергою в "Укренерго" описали ситуацію зі світлом в Одеській області, заявивши, що масштаб аварії суттєвий.

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Одеса енергетики Електроенергія
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