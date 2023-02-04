Масштаб аварії суттєвий. В "Укренерго" описали ситуацію зі світлом в Одеській області

В Одеській області сталась масштабна аварія на магістральній мережі. Обмеження енергоживлення будуть тривалішими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Що сталось?

В Одеській області вранці сталась масштабна аварія на одній з високовольтних підстанцій - вийшов з ладу автотрансформатор, який відновлювали після російських атак.

"Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі – аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам", - пише "Укренерго".

Росія умисно намагається завдати удари по високовольтній інфраструктурі, аби знеструмити область. Ремонтні бригади неодноразово відновлювали роботу пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами.

"Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", - додає пресслужба.

Чого очікувати?

Через суттєві масштаби аварії - обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими.

"Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів", - відзначає пресслужба.