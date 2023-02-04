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Критическую инфраструктуру в Одессе подключили к электроснабжению после аварии

Фото: критическую инфраструктуру в Одессе подключили к электроснабжению после аварии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Критическую инфраструктуру Одессы удалось подключить к энергоснабжению после масштабной аварии на одной из высоковольтных подстанций области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге в медиацентре Одессы.

"В настоящее время заживлена критическая инфраструктура города - системы водоснабжения и теплообеспечения. В ближайшие дни будем работать с облэнерго и Министерством энергетики, чтобы перезаживлять критическую инфраструктуру на автономные источники", - сказал Кудрицкий.

По его словам, начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, питающие Одессу и область получили повреждения. По нескольку атак произошло на каждую из этих подстанций. В результате сильно снизилась надежность питания региона.

Отмечено, что сейчас "Укрэнерго" фокусируется на восстановлении одной из подстанций Одесской области.

Напомним, Одесса и часть Одесского района остались без света из-за аварии на подстанции.

В свою очередь в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области, заявив, что масштаб аварии существенен.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, авария на одном из энергетических объектов в Одесской области нанесла значительные повреждения, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано.

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ОдессаУкрэнергоЭлектроэнергия