Критичний момент мирних переговорів по України, - Стубб
Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів по Україні, але мирна угода ближче, ніж будь-коли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Стубба каналу Buitenhof.
"Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів, і водночас ми, ймовірно, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки", - сказав він.
За словами президента Фінляндії, зараз США, Україна та Європа працюють над трьома документами:
- перший - це рамковий документ 20-пунктового мирного плану;
- другий – гарантії безпеки для України;
- третій – відновлення країни.
Також Стубб наголосив, що саме Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки.
"Росія є номером один серед загроз для Європи і в цілому для Західного світу", – підкреслив він.
Стубб про мирну угоду
Раніше повідомлялось про те, що Александер Стубб відмовився від поїздки і до США, і до Берліна на переговори щодо України.
До того в інтерв'ю фінським ЗМІ Стубб попереджав, що мирна угода для України може бути компромісною і несправедливою.
Він відкрито визнав, що був розчарований, коли побачив початкову версію мирного плану.
Стубб підкреслив, що не варто очікувати виконання всіх умов для справедливого миру, про які говорили останні роки.
Президент додав, що Фінляндія може відіграти роль у гарантіях безпеки для України, адже країна має одні з найсильніших оборонних сил у Європі.
Мирний план США для України
Нагадаємо, Україна, США та Європа протягом місяця доопрацьовують американський мирний план, який у первісній версії був на користь Росії.
Наразі мирний план уже змінився і скоротився з 28 пунктів до 20.
Зараз найскладнішим є питання територій, а саме Донбасу. Вашингтон вимагає віддати його Росії, а Україна відкидає подібні пропозиції.
Днями з'явилася інформація, що сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки й документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.
За словами джерел WSJ, Білий дім має намір досягти мирної угоди до кінця 2025 року.