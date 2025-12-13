Стубб відмовився від поїздки до США і поїде до Берліна на переговори щодо України

Президент Фінляндії Александер Стубб змінює свої плани поїздок через критичну ситуацію в Україні та візьме участь у переговорах у Берліні 15 грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначаєтьс, що спершу Стубб планував відвідати Техас у США, проте поїздка була скасована. Він поїде до Німеччини та візьме участь у зустрічі, що присвячена можливому припиненню вогню в Україні.

Зустріч, яка відбудеться у німецькій столиці, присвячена обговоренню можливого припинення вогню в Україні. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив на переговори представників США.

Це стало результатом напруженої телефонної розмови Мерца з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Мирний план США

Нагадаємо, адміністрація Білого дому підготувала проєкт мирної угоди, яка мала стати базою для завершення війни. Початкова версія документа містила 28 пунктів.

Після критики з боку Києва та європейських партнерів документ частково переглянули: тепер він налічує близько 20 пунктів.