Потужні нічні вибухи в Криму заблокували рух приміських поїздів

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, 26 червня окупаційна влада Криму та Севастополя ввела на території всього півострова режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Так званий гауляйтер Сергій Аксьонов пояснив це рішення потребою "упорядкування питань економічного характеру" та забезпеченням стабільного функціонування життєдіяльності населення.

Напередодні введення надзвичайного стану, 25 червня, росіяни масово скоротили кількість пасажирських потягів до Криму. Кількість рейсів зменшили з 18 до 7, при цьому всі поїзди тепер курсують лише до станції "Керч-Південна", не проїжджаючи вглиб півострова. Офіційних причин такого кроку загарбники тоді не назвали.

Водночас у ніч на 25 червня Сили безпілотних систем України здійснили масштабну атаку на півострів. Українські дрони уразили майже 40 військових та логістичних об'єктів окупантів, серед яких опинилися Таврійська ТЕС, великі електропідстанції, радіолокаційні станції, а також нафтобаза у Джанкої.