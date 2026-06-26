Потужні нічні вибухи в Криму заблокували рух приміських поїздів

У тимчасово окупованому Криму зупинили рух приміських поїздів на одній із ділянок. Причиною стало серйозне пошкодження залізничного полотна після нічних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За інформацією видання, рух електричок призупинили у Радянському районі півострова на ділянці роз'їзд 30 км - станція Краснофлотська.
Про зупинку поїздів офіційно заявила місцева приміська пасажирська компанія.
Водночас у мережі з'явилися кадри з місця події, які пояснюють причини затримки. Внаслідок нічних вибухів залізничні рейки буквально розворотило вщент та вигнуло, а над коліями піднявся густий дим, який було видно за кілометри.
Мешканці Радянського району підтвердили, що вночі чули серію потужних вибухів. Що саме підірвали - наразі з'ясовується.
Нагадаємо, 26 червня окупаційна влада Криму та Севастополя ввела на території всього півострова режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Так званий гауляйтер Сергій Аксьонов пояснив це рішення потребою "упорядкування питань економічного характеру" та забезпеченням стабільного функціонування життєдіяльності населення.
Напередодні введення надзвичайного стану, 25 червня, росіяни масово скоротили кількість пасажирських потягів до Криму. Кількість рейсів зменшили з 18 до 7, при цьому всі поїзди тепер курсують лише до станції "Керч-Південна", не проїжджаючи вглиб півострова. Офіційних причин такого кроку загарбники тоді не назвали.
Водночас у ніч на 25 червня Сили безпілотних систем України здійснили масштабну атаку на півострів. Українські дрони уразили майже 40 військових та логістичних об'єктів окупантів, серед яких опинилися Таврійська ТЕС, великі електропідстанції, радіолокаційні станції, а також нафтобаза у Джанкої.