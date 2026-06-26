Мощные ночные взрывы в Крыму заблокировали движение пригородных поездов

Во временно оккупированном Крыму остановили движение пригородных поездов на одном из участков. Причиной послужило серьезное повреждение железнодорожного полотна после ночных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер".
По информации издания, движение электричек было приостановлено в Советском районе полуострова на участке разъезд 30 км - станция Краснофлотская.
Об остановке поездов официально заявила местная загородная пассажирская компания.
В то же время в сети появились кадры с места происшествия, объясняющие причины задержки. В результате ночных взрывов железнодорожные рельсы буквально разворотили вдребезги и выгнули, а над путями поднялся густой дым, который был виден за километры.
Жители Советского района подтвердили, что ночью слышали серию мощных взрывов. Что именно взорвали - сейчас выясняется.
Напомним, 26 июня оккупационные власти Крыма и Севастополя ввели на территории всего полуострова режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Так называемый гауляйтер Сергей Аксенов объяснил это решение потребностью "упорядочения вопросов экономического характера" и обеспечением стабильного функционирования жизнедеятельности населения.
Накануне введения чрезвычайного положения, 25 июня, россияне массово сократили количество пассажирских поездов в Крым. Количество рейсов уменьшилось с 18 до 7, при этом все поезда теперь курсируют только до станции "Керчь-Южная", не проезжая вглубь полуострова. Официальные причины такого шага захватчики тогда не назвали.
Вместе с тем, в ночь на 25 июня Силы беспилотных систем Украины совершили масштабную атаку на полуостров. Украинские дроны поразили почти 40 военных и логистических объектов кафиров, среди которых оказались Таврическая ТЭС, крупные электроподстанции, радиолокационные станции, а также нефтебаза в Джанкое.