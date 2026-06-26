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Мощные ночные взрывы в Крыму заблокировали движение пригородных поездов

17:30 26.06.2026 Пт
2 мин
В сети уже появились первые кадры разрушений
aimg Сергей Козачук
Фото: в Крыму остановили движение пригородных поездов (Getty Images)

Во временно оккупированном Крыму остановили движение пригородных поездов на одном из участков. Причиной послужило серьезное повреждение железнодорожного полотна после ночных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер".

Что известно о повреждении путей

По информации издания, движение электричек было приостановлено в Советском районе полуострова на участке разъезд 30 км - станция Краснофлотская.

Об остановке поездов официально заявила местная загородная пассажирская компания.

В то же время в сети появились кадры с места происшествия, объясняющие причины задержки. В результате ночных взрывов железнодорожные рельсы буквально разворотили вдребезги и выгнули, а над путями поднялся густой дым, который был виден за километры.

Жители Советского района подтвердили, что ночью слышали серию мощных взрывов. Что именно взорвали - сейчас выясняется.

Ситуация в оккупированном Крыму

Напомним, 26 июня оккупационные власти Крыма и Севастополя ввели на территории всего полуострова режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Так называемый гауляйтер Сергей Аксенов объяснил это решение потребностью "упорядочения вопросов экономического характера" и обеспечением стабильного функционирования жизнедеятельности населения.

Накануне введения чрезвычайного положения, 25 июня, россияне массово сократили количество пассажирских поездов в Крым. Количество рейсов уменьшилось с 18 до 7, при этом все поезда теперь курсируют только до станции "Керчь-Южная", не проезжая вглубь полуострова. Официальные причины такого шага захватчики тогда не назвали.

Вместе с тем, в ночь на 25 июня Силы беспилотных систем Украины совершили масштабную атаку на полуостров. Украинские дроны поразили почти 40 военных и логистических объектов кафиров, среди которых оказались Таврическая ТЭС, крупные электроподстанции, радиолокационные станции, а также нефтебаза в Джанкое.

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