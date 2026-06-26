Мощные ночные взрывы в Крыму заблокировали движение пригородных поездов

Что известно о повреждении путей

По информации издания, движение электричек было приостановлено в Советском районе полуострова на участке разъезд 30 км - станция Краснофлотская.

Об остановке поездов официально заявила местная загородная пассажирская компания.

В то же время в сети появились кадры с места происшествия, объясняющие причины задержки. В результате ночных взрывов железнодорожные рельсы буквально разворотили вдребезги и выгнули, а над путями поднялся густой дым, который был виден за километры.

Жители Советского района подтвердили, что ночью слышали серию мощных взрывов. Что именно взорвали - сейчас выясняется.