ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБС показали результати нічного полювання на військові об'єкти окупантів в Криму

18:48 25.06.2026 Чт
2 хв
Ніч у Криму минула максимально неспокійно
aimg Сергій Козачук
СБС показали результати нічного полювання на військові об'єкти окупантів в Криму Фото: СБС розгромили окупантів у Криму (dpsu.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили безпілотних систем України здійснили масштабну нічну атаку 25 червня на окупований Крим, уразивши десятки об'єктів логістики та військової інфраструктури росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта Бровді "Мадяра".

Деталі нічних ударів по окупантах

За його словами, захисники з різних підрозділів СБС відпрацювали по об'єктах загарбників у оперативній глибині. Загалом під удар потрапили 38 різнобарвних цілей, серед яких берегові радіолокаційні станції, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичні вузли.

Зокрема, підрозділам вдалося уразити:

  • три берегові радіолокаційні станції - "МР-231" у селищі Мирний, а також дві РЛС "Нева-Б" у населених пунктах Морське та Заозерне
  • ключові енергетичні об'єкти - Таврійську ТЕС у Сімферополі, а також дві великі електропідстанції - ПС330/220/110/35 кВ "Севастополь" та ПС330 кВ "Сімферопольська"
  • паливну інфраструктуру - нафтобазу у місті Джанкой та дві газові компресорні станції в районах селищ Журавлівка та Ключі
  • протиповітряну оборону - зенітну установку ЗУ-23-2 неподалік населеного пункту Кумове

В операції брали участь бійці 1-го та 20-го окремих центрів СБС, 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї ОБр СБС "Птахи Мадяра", підрозділ "Фенікс" та 412-та ОБр СБС "Nemesis".

Ситуація в Криму

Нагадаємо, у ніч на 25 червня тимчасово окупований Крим масово атакували безпілотники. Потужні вибухи лунали у Сімферопольському, Первомайському та Красноперекопському районах, а також у Севастополі, Євпаторії та Ялті. Через ураження Таврійської та Балаклавської ТЕЦ півострів охопили масові відключення світла.

Напередодні цієї атаки СБУ провела масштабну спецоперацію, під час якої вдалося уразити інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське", а також знищити системи протиповітряної оборони С-400 і "Панцир-С1" поблизу Керчі.

Коментуючи ці дії Сил оборони, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція на півострові чітко прорахована. За його словами, якщо західні партнери ухвалять необхідні рішення щодо постачання озброєння, Україна зможе створити умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Сили безпілотних систем Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"