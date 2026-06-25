СБС показали результати нічного полювання на військові об'єкти окупантів в Криму
Сили безпілотних систем України здійснили масштабну нічну атаку 25 червня на окупований Крим, уразивши десятки об'єктів логістики та військової інфраструктури росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта Бровді "Мадяра".
Деталі нічних ударів по окупантах
За його словами, захисники з різних підрозділів СБС відпрацювали по об'єктах загарбників у оперативній глибині. Загалом під удар потрапили 38 різнобарвних цілей, серед яких берегові радіолокаційні станції, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичні вузли.
Зокрема, підрозділам вдалося уразити:
- три берегові радіолокаційні станції - "МР-231" у селищі Мирний, а також дві РЛС "Нева-Б" у населених пунктах Морське та Заозерне
- ключові енергетичні об'єкти - Таврійську ТЕС у Сімферополі, а також дві великі електропідстанції - ПС330/220/110/35 кВ "Севастополь" та ПС330 кВ "Сімферопольська"
- паливну інфраструктуру - нафтобазу у місті Джанкой та дві газові компресорні станції в районах селищ Журавлівка та Ключі
- протиповітряну оборону - зенітну установку ЗУ-23-2 неподалік населеного пункту Кумове
В операції брали участь бійці 1-го та 20-го окремих центрів СБС, 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї ОБр СБС "Птахи Мадяра", підрозділ "Фенікс" та 412-та ОБр СБС "Nemesis".
Ситуація в Криму
Нагадаємо, у ніч на 25 червня тимчасово окупований Крим масово атакували безпілотники. Потужні вибухи лунали у Сімферопольському, Первомайському та Красноперекопському районах, а також у Севастополі, Євпаторії та Ялті. Через ураження Таврійської та Балаклавської ТЕЦ півострів охопили масові відключення світла.
Напередодні цієї атаки СБУ провела масштабну спецоперацію, під час якої вдалося уразити інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське", а також знищити системи протиповітряної оборони С-400 і "Панцир-С1" поблизу Керчі.
Коментуючи ці дії Сил оборони, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція на півострові чітко прорахована. За його словами, якщо західні партнери ухвалять необхідні рішення щодо постачання озброєння, Україна зможе створити умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.