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Росія масово скоротила кількість потягів до Криму

12:24 25.06.2026 Чт
2 хв
Із 18 рейсів залишилось лише 7
aimg Ірина Глухова
Росія масово скоротила кількість потягів до Криму Фото ілюстративне: Росія масово скоротила кількість потягів до Криму (Getty Images)
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В окупованому Криму різко скорочують залізничне сполучення з Росією - замість 18 поїздів курсуватимуть лише 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова.

За словами Аксьонова, рішення ухвалив так званий Оперативний штаб.

Повідомляється, що компанія "Гранд Сервіс Експрес" скорочує кількість поїздів "Таврія", які курсують до окупованого Криму та у зворотному напрямку.

Які поїзди залишаться

  • Санкт-Петербург - Севастополь;
  • Москва - Сімферополь;
  • Москва - Севастополь;
  • Адлер - Сімферополь;
  • Санкт-Петербург - Євпаторія (з причіпною групою Псков - Чудово);
  • Москва - Сімферополь (з причіпною групою Курськ - Бєлгород);
  • ще два поїзди Москва - Сімферополь, які курсуватимуть не щодня.

Усі поїзди курсуватимуть лише до станції "Керч-Південна" і назад. Решту сезонних рейсів скасовуватимуть поступово протягом наступних двох тижнів.

Причини таких обмежень окупаційна влада офіційно не пояснила.

Що відбувається в Криму?

На початку червня українські військові оголосили про встановлення повітряного контролю за допомогою безпілотників над частиною сухопутного маршруту росіян до окупованого Криму.

На тлі постійних атак дронів в окупованому Криму припинили продаж палива на АЗС - його видають лише держслужбам.

У ніч проти 25 червня після удару по енергетичній інфраструктурі Севастополя місто залишилося без електропостачання.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що Сили оборони України працюють на перекриття логістики росіян.

"Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко", - сказав він.

А Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді також розповів про свій "рецепт" щодо окупованого півострова.

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