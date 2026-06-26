Потужні нічні вибухи в Криму заблокували рух приміських поїздів

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У тимчасово окупованому Криму зупинили рух приміських поїздів на одній із ділянок. Причиною стало серйозне пошкодження залізничного полотна після нічних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Що відомо про пошкодження колій За інформацією видання, рух електричок призупинили у Радянському районі півострова на ділянці роз'їзд 30 км - станція Краснофлотська. Про зупинку поїздів офіційно заявила місцева приміська пасажирська компанія. Водночас у мережі з'явилися кадри з місця події, які пояснюють причини затримки. Внаслідок нічних вибухів залізничні рейки буквально розворотило вщент та вигнуло, а над коліями піднявся густий дим, який було видно за кілометри. Мешканці Радянського району підтвердили, що вночі чули серію потужних вибухів. Що саме підірвали - наразі з'ясовується.