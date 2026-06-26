Мощные ночные взрывы в Крыму заблокировали движение пригородных поездов

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Во временно оккупированном Крыму остановили движение пригородных поездов на одном из участков. Причиной послужило серьезное повреждение железнодорожного полотна после ночных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер".

Что известно о повреждении путей По информации издания, движение электричек было приостановлено в Советском районе полуострова на участке разъезд 30 км - станция Краснофлотская. Об остановке поездов официально заявила местная загородная пассажирская компания. В то же время в сети появились кадры с места происшествия, объясняющие причины задержки. В результате ночных взрывов железнодорожные рельсы буквально разворотили вдребезги и выгнули, а над путями поднялся густой дым, который был виден за километры. Жители Советского района подтвердили, что ночью слышали серию мощных взрывов. Что именно взорвали - сейчас выясняется.