ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Криму ввели ліміт на продаж бензину

23:41 29.05.2026 Пт
1 хв
Скільки літрів бензину на день зможуть купувати кримчани?
aimg Едуард Ткач
У Криму ввели ліміт на продаж бензину Фото: кримчан закликали заправляти автомобілі як зазвичай (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У тимчасово окупованому Криму почнуть діяти обмеження на купівлю бензину. Зміни набудуть чинності в суботу, 30 травня.

Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.

Читайте також: Волгоградський НПЗ зупинив роботу, під Ярославлем горять гігантські резервуари

"Ухвалено рішення про обмеження з 9:00 30 травня обсягу продажу бензину марки АІ-95 - не більше 20 літрів в одні руки один раз на добу", - написав він.

Також Аксьонов закликав кримчан не купувати бензин про запас і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Бензин
Новини
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем