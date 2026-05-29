У Криму ввели ліміт на продаж бензину
23:41 29.05.2026 Пт
Скільки літрів бензину на день зможуть купувати кримчани?
Фото: кримчан закликали заправляти автомобілі як зазвичай (Getty Images)
У тимчасово окупованому Криму почнуть діяти обмеження на купівлю бензину. Зміни набудуть чинності в суботу, 30 травня.
Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.
"Ухвалено рішення про обмеження з 9:00 30 травня обсягу продажу бензину марки АІ-95 - не більше 20 літрів в одні руки один раз на добу", - написав він.
Також Аксьонов закликав кримчан не купувати бензин про запас і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі.