В Крыму ввели лимит на продажу бензина

23:41 29.05.2026 Пт
Сколько литров бензина в день смогут покупать крымчане?
Эдуард Ткач
В Крыму ввели лимит на продажу бензина
Во временно оккупированном Крыму начнут действовать ограничения на покупку бензина. Изменения вступят в силу в субботу, 30 мая.

Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 - не более 20 литров в одни руки один раз в сутки", - написал он.

Также Аксенов призвал крымчан не покупать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме.

Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
