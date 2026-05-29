В Крыму ввели лимит на продажу бензина
23:41 29.05.2026 Пт
Сколько литров бензина в день смогут покупать крымчане?
Фото: крымчан призвали заправлять автомобили как обычно (Getty Images)
Во временно оккупированном Крыму начнут действовать ограничения на покупку бензина. Изменения вступят в силу в субботу, 30 мая.
Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 - не более 20 литров в одни руки один раз в сутки", - написал он.
Также Аксенов призвал крымчан не покупать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме.