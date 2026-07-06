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У Криму стався тотальний блекаут

10:02 06.07.2026 Пн
2 хв
Зафіксована пожежа на одній із місцевих електропідстанцій
aimg Юлія Капітонова
У Криму стався тотальний блекаут Фото: Блекаут визнала окупаційна влада Криму (Getty Images)
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6 липня окупований Крим знову занурився у пітьму. Відключення світла сталися у всіх регіонах півострова після нових атак ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс" та допис Телеграм-каналу "Крымский ветер".

Щодо тотального блекауту у Криму повідомили в так званому "Крименерго". Також там додали, що вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

"У зв'язку з технологічними порушеннями, викликаними зовнішніми впливами, на високовольтних мережах відбулося масове відключення споживачів усіх міст та районів Республіки Крим", - пишуть росЗМІ.

У "Крименерго" також додали, що спробують повернути світло до кінця дня, однак нічого не обіцяють.

Уночі 6 липня губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що електропостачання було "порушено через атаку ЗСУ за межами міста".

Як повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер", внаслідок удару України спалахнула пожежа на електропідстанції ПС "Сімферополь" 330 кВ. Вона знаходиться в районі Строгонівки під Сімферополем.

У Криму стався тотальний блекаут

Електропідстанція ПС "Сімферополь" 330 кВ (Фото: Crimeanwind)

За словами очевидців, вони бачили вогонь та дим у цьому районі. Раніше цю підстанцію вже атакували 25 червня 2026 року.

Також відомо, що критична ситуація зафіксована у Роздольненському районі: немає ні електрики, ні зв'язку, ні води.

"Магазини працюють лише ті, у кого залишився бензин для генераторів, продають товари лише за готівку. Люди з найближчих сіл їдуть до Роздольного зняти готівку для того, щоб можна було щось купити, але банкомати не працюють і банки закриті", - повідомляють місцеві мешканці.

Раніше РБК-Україна розповідало, як відбувається ізоляція російської військової присутності у Криму.

Також ми писали, як СБУ вдруге за тиждень успішно атакувала винищувачі на аеродромі "Саки".

До слова, також у Криму різко знизився попит на відпочинок після ударів ЗСУ по інфраструктурі півострова.

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Крим Війна Росії проти України Відключеня світла Блекаут
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