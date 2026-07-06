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В Крыму произошел тотальный блэкаут

10:02 06.07.2026 Пн
2 мин
Зафиксирован пожар на одной из местных электроподстанций
aimg Юлия Капитонова
В Крыму произошел тотальный блэкаут Фото: О блэкауте заявили оккупационные власти Крыма (Getty Images)
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6 июля оккупированный Крым снова погрузился во тьму. Отключения света произошли во всех регионах полуострова после новых атак ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс" и сообщение Телеграм-канала "Крымский ветер".

О тотальном блекауте в Крыму сообщили в так называемом "Крымэнерго". Также там добавили, что уже начались аварийно-восстановительные работы.

"В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым", - пишут росСМИ.

В "Крымэнерго" также добавили, что попытаются вернуть свет до конца дня, однако ничего не обещают.

Ночью 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что электроснабжение было нарушено "из-за атаки ВСУ за пределами города".

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", в результате удара Украины вспыхнул пожар на электроподстанции ПС "Симферополь" 330 кВ. Она находится в районе Строгоновки под Симферополем.

В Крыму произошел тотальный блэкаут

Электроподстанция ПС "Симферополь" 330 кВ (Фото: Crimeanwind)

По словам очевидцев, они видели огонь и дым в этом районе. Ранее эту подстанцию уже атаковали 25 июня 2026 года.

Также известно, что критическая ситуация зафиксирована в Раздольненском районе: нет ни электричества, ни связи, ни воды.

"Магазины работают только те, у кого остался бензин для генераторов, продают товары только за наличные деньги. Люди из ближайших сел едут в Раздольное снять наличные для того, чтобы можно было что-то купить, но банкоматы не работают и банки закрыты", - сообщают местные жители.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как происходит изоляция российского военного присутствия в Крыму.

Также мы писали, как СБУ второй раз за неделю успешно атаковала истребители на аэродроме "Саки".

Кстати, также в Крыму резко снизился спрос на отдых после ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова.

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