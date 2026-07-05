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У Криму впав попит на відпочинок після ударів по інфраструктурі

04:20 05.07.2026 Нд
2 хв
Росіяни намагаються заманити на півострів знижками на оренду житла
aimg Анастасія Никончук
У Криму впав попит на відпочинок після ударів по інфраструктурі Ілюстративне фото: пляжний сезон (GettyImages)
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Літній сезон в окупованому Криму опинився під загрозою. Навіть великі знижки не допомагають готелям повернути туристів, які частіше обирають інші курорти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію nv.ua.

Удари по портовій інфраструктурі, нафтобазах та логістичним об'єктам, дефіцит палива та перебої з енергопостачанням помітно знизили інтерес росіян до відпочинку в окупованому Криму. Власники готелів змушені знижувати ціни, проте це не дає очікуваного результату.

Туристичний потік різко скоротився

У червні удари по портовій інфраструктурі, нафтобазах та логістичним вузлам окупованого Криму серйозно вплинули на туристичний сезон.

На тлі проблем із паливом, енергопостачанням та транспортною логістикою кількість охочих провести відпустку на півострові продовжує скорочуватися.

За наявною інформацією, дефіцит палива став одним із ключових факторів, що вплинули на плани туристів. Додатковий вплив мають перебої з електропостачанням і складності з транспортним сполученням.

Росіяни обирають інші курорти

Дедалі більше туристів вважають за краще відмовитися від поїздки до Криму та обирають інші курортні напрямки, у тому числі Геленджик, Анапу та Сочі.

Щоб залучити відпочивальників, готелі на острові пропонують значні знижки на розміщення. Однак навіть зниження вартості проживання поки що не дозволяє підвищити заповнюваність курортів.

Ситуація з паливом, логістикою та енергопостачанням продовжує негативно впливати на туристичну привабливість окупованого Криму, а попит на відпочинок залишається значно нижчим за очікування.

Нагадуємо, що за останній рік ситуація з енергопостачанням в окупованому Криму суттєво погіршилась. На тлі регулярних атак по об'єктах енергетичної інфраструктури на півострові значно скоротилося зовнішнє освітлення, а в деяких районів воно практично відсутнє у нічний час.

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