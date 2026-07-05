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ЗСУ вимкнули окупантам рубильник у Криму та паралізували зв'язок (відео)

16:30 05.07.2026 Нд
2 хв
Ворог намагається рятуватися генераторами
aimg Сергій Козачук
ЗСУ вимкнули окупантам рубильник у Криму та паралізували зв'язок (відео) Фото: Крим знеструмлено внаслідок атаки СБС (dpsu.gov.ua)
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Українські військові масовано знеструмлюють військові тили росіян на тимчасово окупованих територіях, залишаючи ворога без зв'язку та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем СБС Роберта Бровді "Мадяра".

Масштабний "ППОпад" та ізоляція Криму

За інформацією військового, СБС проводять послідовну операцію з демонтажу ворожих тилів. ЗСУ створюють для окупантів логістичний та паливний голод, знищують протиповітряну оборону, а також системно вимикають енерговузли та звʼязок.

Головна мета - повна ізоляція російської військової присутності на півострові.

Лише протягом 1-5 липня підрозділи СБС вивели з ладу 37 енерговузлів на окупованому Півдні. Останніми днями бійці відрізали від живлення 16 важливих об'єктів.

Які підстанції потрапили під удар

Військові оприлюднили перелік об'єктів, які нещодавно припинили роботу внаслідок успішних атак:

  • В окупованому Криму - електропідстанції 110 кВ "Ковильне", "Степне", "Трактове", "Нива", "Зимне", "Саки", потужні ПС 220 кВ "Бахчисарай" та ПС 330 кВ "Західно-Кримська" в населеному пункті Кар'єрне, а також об'єкти 35 кВ у Яни Капу та Слов'янському. На території півострова активно відпрацювали 9-й батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБс "Птахи Мадяра", 412 ОБр СБС "Nemesis" та 1-й окремий центр СБС.
  • У Херсонській області - під удар потрапили ПС 150 кВ "Генічеськ" та "Овер'янівка", а також трансформатор у Преображенці.
  • У Луганській та Запорізькій областях - знищено трансформатори у населених пунктах Лозівський та Покровське (Луганщина, робота 20 ОБр СБС "К-2"), а також у Нововасилівці (Запоріжжя, відпрацювали "Nemesis").

Російські пропагандистські ресурси та військові об'єкти наразі змушені переходити на генератори, що суттєво ускладнює логістику та забезпечення окупаційних військ.

Результати ударів по військових об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують активно нищити військовий потенціал та техніку окупантів як у глибокому тилу, так і на окупованих територіях.

Зокрема, від початку 2026 року Сили безпілотних систем України наростили кількість уражень в оперативній та стратегічній глибині ворога на 1150% та офіційно оприлюднили список атакованих цілей.

Паралельно масштабних втрат зазнає й авіація загарбників.

Нещодавно українські дрони здійснили успішну атаку на Крим, під час якої Служба безпеки України вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі "Саки", вивівши з ладу одразу 7 ворожих літаків, а також відпрацювала по ангарах аеродрому "Гвардійське".

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Сили безпілотних систем Війна в Україні Крим Енергетична блокада
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