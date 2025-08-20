У Криму росіяни посилили масові "фільтраційні заходи": кому загрожують
У тимчасово окупованому Криму призначена Кремлем влада шукає "неблагонадійних". Задля цього влаштовуючи чергову хвилю "фільтрацій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
У тимчасово окупованому Криму силовики прочісують гуртожитки, садові товариства та житлові райони під виглядом "перевірки міграційного законодавства". Насправді ж шукають "неблагонадійних".
"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що лише в одному районі обшукали 730 об’єктів.
"Це не про безпеку. Це - залякування, терор і спроба виявити тих, хто не приймає окупацію", - ідеться в повідомленні Центра національного спротиву.
Раніше РБК-Україна писало про перевірки на лояльність до цінностей та законів РФ "нових громадян" Росії. У тому числі - жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти. У випадку визнання їхньої "неблагонадійності" документи у них заберуть. У Кремлі переконані, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "становить загрозу нацбезпеці".
У 2023 році російський диктатор Володимир Путін підписав закон, відповідно до якого за "дискредитацію російської армії" та вчинення дій, що створюють загрозу країні, можна залишитись без набутого російського громадянства.
У липні 2025 року у Кримінальному кодексі РФ побільшало статей, за якими можливе позбавлення набутого громадянства. Подробиці про це - у матеріалі РБК-Україна.