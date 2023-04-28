В РФ позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії", Путін підписав закон

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон "Про громадянство РФ", який передбачає позбавлення набутого громадянства за дискредитацію російської армії та вчинення дій, які створюють загрозу країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

Зазначається, що набутого громадянства в Росії позбавлятимуть за:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що режим Олександра Лукашенка в Білорусі також нещодавно наказав позбавляти громадянства тих білорусів, які нібито були звинувачені в "екстремістській діяльності" за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.