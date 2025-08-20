В Крыму россияне усилили массовые "фильтрационные мероприятия": кому угрожают

Во временно оккупированном Крыму назначенная Кремлем власть ищет "неблагонадежных". Для этого устраивая очередную волну "фильтраций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Во временно оккупированном Крыму силовики прочесывают общежития, садовые товарищества и жилые районы под видом "проверки миграционного законодательства". На самом же деле ищут "неблагонадежных".

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что только в одном районе обыскали 730 объектов.

"Это не о безопасности. Это - запугивание, террор и попытка выявить тех, кто не принимает оккупацию", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.