В Крыму россияне усилили массовые "фильтрационные мероприятия": кому угрожают
Во временно оккупированном Крыму назначенная Кремлем власть ищет "неблагонадежных". Для этого устраивая очередную волну "фильтраций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Во временно оккупированном Крыму силовики прочесывают общежития, садовые товарищества и жилые районы под видом "проверки миграционного законодательства". На самом же деле ищут "неблагонадежных".
"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что только в одном районе обыскали 730 объектов.
"Это не о безопасности. Это - запугивание, террор и попытка выявить тех, кто не принимает оккупацию", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Ранее РБК-Украина писало о проверках на лояльность к ценностям и законам РФ "новых граждан" России. В том числе - жителей временно оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта. В случае признания их "неблагонадежности" документы у них заберут. В Кремле убеждены, что среди нескольких миллионов "новых граждан" есть те, кто "представляет угрозу нацбезопасности".
В 2023 году российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому за "дискредитацию российской армии" и совершение действий, создающих угрозу стране, можно остаться без приобретенного российского гражданства.
В июле 2025 года в Уголовном кодексе РФ увеличилось количество статей, по которым возможно лишение приобретенного гражданства. Подробности об этом - в материале РБК-Украина.