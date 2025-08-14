ua en ru
"Нових громадян" Росії перевірятимуть на лояльність: що загрожує українцям

Четвер 14 серпня 2025 16:11
"Нових громадян" Росії перевірятимуть на лояльність: що загрожує українцям Фото: окрім українців, нововведення стосуються також мігрантів із Середньої Азії (szru.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

"Нові громадяни" Росії мають довести "100%-у лояльність" до цінностей та законів Федерації. В іншому випадку в них заберуть російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішьної розвідки України.

Зокрема рада з прав людини при президенті Росії хоче перевіряти "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів країни.

Спочатку нові норми планують застосовувати до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом - до мігрантів із Центральної Азії.

У Кремлі вважають, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "становить загрозу нацбезпеці". Робота з виявлення таких осіб уже ведеться.

Також для дітей мігрантів у Росії планують запровадити платне навчання в школі, а кількість безкоштовних спроб скласти іспит з російської мови обмежити до трьох. Відповідний законопроєкт поданий до держдуми. Депутати пояснюють ініціативу зростанням кількості дітей-іноземців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про збільшення кількості статей Кримінального кодексу РФ, за якими можливе позбавлення набутого громадянства.

Зокрема, до існуючого переліку додано тяжкі злочини, а також "злочини з екстремістських мотивів" або "виправдання тероризму і диверсійної діяльності".

Також до 30 червня 2026 року МВС Росії за дорученням Путіна має створити "Цифровий профіль іноземного громадянина" - ресурс, що має містити дані про іноземців, які в’їжджають або виїжджають з Росії

РБК-Україна писало, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє позбавляти набутого громадянства за "дискредитацію російської армії" та вчинення дій, що створюють загрозу країні.

