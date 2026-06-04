В Криму пролунали вибухи через масштабну атаку безпілотників

Вночі 4 червня в окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників у Севастополі, Сімферополі та поблизу кількох аеродромів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та АТЕШ .

OSINT-канал АТЕШ повідомляє про збиття кількох БПЛА над Севастополем і чергову атаку на аеродром Саки.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв підтвердив атаку і заявив, що ППО нібито збила 7 безпілотників. Про наслідки окупаційна влада не повідомляє.

Вибухи та роботу ППО фіксують у кількох точках окупованого півострова:

Вчора в Криму раптово "лягла" платіжна система - місцеві мешканці масово скаржаться на недоступність безготівкової оплати. Паралельно загарбники запровадили жорсткі обмеження на продаж пального - бензин АІ-95 видають переважно комунальному транспорту за талонами, а АІ-92 - не більше 20 літрів на авто.

ВМС ЗСУ попередили: українські дрони взяли під вогневий контроль траси в Криму та заблокували ворожу логістику на "сухопутному коридорі".