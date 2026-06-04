В Крыму прогремели взрывы из-за масштабной атаки беспилотников

Ночью 4 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников в Севастополе, Симферополе и вблизи нескольких аэродромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и АТЕШ .

OSINT-канал АТЕШ сообщает о сбитии нескольких БПЛА над Севастополем и очередной атаке на аэродром Саки.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев подтвердил атаку и заявил, что ПВО якобы сбила 7 беспилотников. О последствиях оккупационные власти не сообщают.

Взрывы и работу ПВО фиксируют в нескольких точках оккупированного полуострова:

Вчера в Крыму внезапно "легла" платежная система - местные жители массово жалуются на недоступность безналичной оплаты. Параллельно захватчики ввели жесткие ограничения на продажу топлива - бензин АИ-95 выдают преимущественно коммунальному транспорту по талонам, а АИ-92 - не более 20 литров на авто.

ВМС ВСУ предупредили: украинские дроны взяли под огневой контроль трассы в Крыму и заблокировали вражескую логистику на "сухопутном коридоре".