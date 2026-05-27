В Крыму раздались громкие взрывы: предварительно, атакован Черноморский флот РФ

В ночь на 27 мая в Крыму было громко - известно о взрывах в Симферополе, а в Севастополе произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик в Telegram "Крымский ветер".

Сначала стало известно о мощных взрывах в Крыму на мысе Фиолент, затем начали появляться сообщения о взрывах в Симферополе, где на Таврической ТЭЦ работала ПВО оккупантов.

"Уже третий сильный взрыв на мысе Фиолент за 10 минут, похоже на прилеты", - сообщалось в паблике.

Затем "Крымский ветер" проинформировал о стрельбе и взрывах на Северной стороне Севастополя. В районе аэродромов "Кача" и "Бельбек" тоже было шумно.

Под утро в Симферополе снова начали раздаваться взрывы, а в Севастополе после четырех мощных взрывов что-то начало дымиться в районе Севастопольской бухты и Сапун-горы.

Кроме того, подписчик паблика сообщил о прилете в Севастополе в здание штаба ВВС Черноморского флота России на улице Гоголя, где произошел пожар.

"Как мы ранее сообщали, после уничтожения главного штаба ЧФ, штаб ВВС используют как место основного органа управления", - добавили в "Крымском ветре".