Главная » Новости » Происшествия

В Крыму раздались громкие взрывы: предварительно, атакован Черноморский флот РФ

06:45 27.05.2026 Ср
Много взрывов прозвучало также в Симферополе ночью, а также под утро среды
aimg Юлия Маловичко
В Крыму раздались громкие взрывы: предварительно, атакован Черноморский флот РФ Фото: бухта в Севастополе (Getty Images)
В ночь на 27 мая в Крыму было громко - известно о взрывах в Симферополе, а в Севастополе произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик в Telegram "Крымский ветер".

Сначала стало известно о мощных взрывах в Крыму на мысе Фиолент, затем начали появляться сообщения о взрывах в Симферополе, где на Таврической ТЭЦ работала ПВО оккупантов.

"Уже третий сильный взрыв на мысе Фиолент за 10 минут, похоже на прилеты", - сообщалось в паблике.

Затем "Крымский ветер" проинформировал о стрельбе и взрывах на Северной стороне Севастополя. В районе аэродромов "Кача" и "Бельбек" тоже было шумно.

Под утро в Симферополе снова начали раздаваться взрывы, а в Севастополе после четырех мощных взрывов что-то начало дымиться в районе Севастопольской бухты и Сапун-горы.

Кроме того, подписчик паблика сообщил о прилете в Севастополе в здание штаба ВВС Черноморского флота России на улице Гоголя, где произошел пожар.

"Как мы ранее сообщали, после уничтожения главного штаба ЧФ, штаб ВВС используют как место основного органа управления", - добавили в "Крымском ветре".

Напомним, в течение 16-17 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по узлу стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ, пограничному кораблю, ЗРК "Тор-М2" и другим важным объектам врага.

Еще в начале мая украинские разведчики нанесли удары по военным поездам российской армии в Крыму, которые использовались для перевозки техники и горючего.

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатов специальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами