Головна » Новини » Війна в Україні

У Криму прогриміли вибухи: атаковано аеродром "Саки" і загорілася нафтобаза у Феодосії

Понеділок 06 жовтня 2025 02:00
У Криму прогриміли вибухи: атаковано аеродром "Саки" і загорілася нафтобаза у Феодосії Фото: офіційних коментарів щодо наслідків поки не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 6 жовтня дрони атакують окупований Крим. Вибухи було чути в багатьох місцях українського півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram "Кримський вітер".

За даними каналу, першим під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

Трохи пізніше "Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі. В інших пабліках з'явилися перші кадри.

Також заявляється, що є приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.

Офіційних коментарів про наслідки атаки поки не було.

Проблеми в Криму

Нагадаємо, у понеділок 29 вересня на НПЗ у Феодосії сталася масштабна пожежа. За офіційною версією, її причиною стало порушення технології зварювальних робіт, однак до цього були заяви про авіаційну та дронову загрозу.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Криму виникли суттєві проблеми з бензином. У зв'язку з цим так званий "губернатор" Севастополя встановив обмеження - в один автомобіль і або каністру максимум 30 літрів палива.

Крім того, тиждень тому РБК-Україна повідомляло, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф", що розташована в Криму.

Російська Федерація Крим Війна в Україні
