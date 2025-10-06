У Криму прогриміли вибухи: атаковано аеродром "Саки" і загорілася нафтобаза у Феодосії

У ніч на 6 жовтня дрони атакують окупований Крим. Вибухи було чути в багатьох місцях українського півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram "Кримський вітер".

За даними каналу, першим під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

Трохи пізніше "Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі. В інших пабліках з'явилися перші кадри.

Також заявляється, що є приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.

Офіційних коментарів про наслідки атаки поки не було.