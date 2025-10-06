У Криму прогриміли вибухи: атаковано аеродром "Саки" і загорілася нафтобаза у Феодосії
У ніч на 6 жовтня дрони атакують окупований Крим. Вибухи було чути в багатьох місцях українського півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram "Кримський вітер".
За даними каналу, першим під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.
Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".
Трохи пізніше "Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі. В інших пабліках з'явилися перші кадри.
Також заявляється, що є приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.
Офіційних коментарів про наслідки атаки поки не було.
Проблеми в Криму
Нагадаємо, у понеділок 29 вересня на НПЗ у Феодосії сталася масштабна пожежа. За офіційною версією, її причиною стало порушення технології зварювальних робіт, однак до цього були заяви про авіаційну та дронову загрозу.
Також ми писали, що в тимчасово окупованому Криму виникли суттєві проблеми з бензином. У зв'язку з цим так званий "губернатор" Севастополя встановив обмеження - в один автомобіль і або каністру максимум 30 літрів палива.
Крім того, тиждень тому РБК-Україна повідомляло, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф", що розташована в Криму.