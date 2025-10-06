ua en ru
В Крыму прогремели взрывы: атакован аэродром "Саки" и загорелась нефтебаза в Феодосии

Понедельник 06 октября 2025 02:00
В Крыму прогремели взрывы: атакован аэродром "Саки" и загорелась нефтебаза в Феодосии
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 октября дроны атакуют оккупированный Крым. Взрывы было слышно во многих местах украинского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram "Крымский ветер".

По данным канала, первым под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке. Там начиная с 00:23 прогремели взрывы, а вскоре стало известно работе ПВО по беспилотникам.

Спустя почти час взрывы прогремели в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также взрывы были в районе села Андреевка. Известно, что рядом с этим населенным пунктом находится аэродром "Кача".

Чуть позже "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосии есть попадание по нефтебазе. В других пабликах появились первые кадры.

Также заявляется, что есть прилет по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

Официальных комментариев о последствиях атаки пока не было.

Проблемы в Крыму

Напомним, в понедельник 29 сентября на НПЗ в Феодосии произошел масштабный пожар. По официальной версии, его причиной стало нарушение технологии сварочных работ, однако до этого были заявления об авиационной и дроновой угрозе.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму возникли существенные проблемы с бензином. В связи с этим так называемый "губернатор" Севастополя установил ограничения - в один автомобиль и или канистру максимум 30 литров топлива.

Кроме того, неделю назад РБК-Украина сообщало, что Силы специальных операций ВСУ поразили радиолокационную станцию российского ЗРК С-400 "Триумф", которая находится в Крыму.

