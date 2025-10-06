В Крыму прогремели взрывы: атакован аэродром "Саки" и загорелась нефтебаза в Феодосии

В ночь на 6 октября дроны атакуют оккупированный Крым. Взрывы было слышно во многих местах украинского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram "Крымский ветер".

По данным канала, первым под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке. Там начиная с 00:23 прогремели взрывы, а вскоре стало известно работе ПВО по беспилотникам.

Спустя почти час взрывы прогремели в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также взрывы были в районе села Андреевка. Известно, что рядом с этим населенным пунктом находится аэродром "Кача".

Чуть позже "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосии есть попадание по нефтебазе. В других пабликах появились первые кадры.

Также заявляется, что есть прилет по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

Официальных комментариев о последствиях атаки пока не было.