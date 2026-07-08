У Криму після атаки дронів палають дві електропідстанції

Окупований росіянами Крим у ніч на 8 липня вкотре атакували дрони. Спалахнули пожежі на двох електропідстанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сервіс NASA FIRMS зафіксував дві пожежі на електропідстанціях в Криму. Як повідомляють у мережі, пожежі сталися після атаки дронів.

Згідно даних сервісу, на окупованому півострові палають підстанція "Нижньогірська" та підстанція "НС-3".

Водночас офіційних заповідомлень щодо атаки дронів на Крим поки не було.

Фото у Криму після атаки дронів зафіксували пожежі на електропідстанціях (сервіс NASA FIRMS)