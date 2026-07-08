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У Криму після атаки дронів палають дві електропідстанції

08:47 08.07.2026 Ср
2 хв
Пожежі зафіксували супутникові знімки
aimg Тетяна Степанова
У Криму після атаки дронів палають дві електропідстанції Фото: у Криму після атаки дронів палають дві електропідстанції (t.me/mchs_official)
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Окупований росіянами Крим у ніч на 8 липня вкотре атакували дрони. Спалахнули пожежі на двох електропідстанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сервіс NASA FIRMS зафіксував дві пожежі на електропідстанціях в Криму. Як повідомляють у мережі, пожежі сталися після атаки дронів.

Згідно даних сервісу, на окупованому півострові палають підстанція "Нижньогірська" та підстанція "НС-3".

Водночас офіційних заповідомлень щодо атаки дронів на Крим поки не було.

Фото у Криму після атаки дронів зафіксували пожежі на електропідстанціях (сервіс NASA FIRMS)

Атаки дронів на Крим

Нагадаємо, вночі 6 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно атакували російський нафтовий танкер класу "Волганєфть", а також нафтовий термінал у порту Керчі.

У ніч на 5 липня українські дрони атакували аеродром "Гвардійське" в Криму. Росія використовує його для бойових вильотів, логістики та обслуговування літаків.

Також на аеродромі "Гвардійське" у Криму було уражено три ангари з авіаційною технікою.

А поблизу Сімферополя під удар потрапив зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2", а в Керчі - мобільна вогнева група. Також уражено резервуар та насосну станцію на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".

Окрім того, з початку липня українські безпілотники уразили 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі. Внаслідок ударів так звана окупаційна "влада" визнала тотальний блекаут.

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