У Криму після атаки дронів палають дві електропідстанції
Окупований росіянами Крим у ніч на 8 липня вкотре атакували дрони. Спалахнули пожежі на двох електропідстанціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Сервіс NASA FIRMS зафіксував дві пожежі на електропідстанціях в Криму. Як повідомляють у мережі, пожежі сталися після атаки дронів.
Згідно даних сервісу, на окупованому півострові палають підстанція "Нижньогірська" та підстанція "НС-3".
Водночас офіційних заповідомлень щодо атаки дронів на Крим поки не було.
Фото у Криму після атаки дронів зафіксували пожежі на електропідстанціях (сервіс NASA FIRMS)
Атаки дронів на Крим
Нагадаємо, вночі 6 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно атакували російський нафтовий танкер класу "Волганєфть", а також нафтовий термінал у порту Керчі.
У ніч на 5 липня українські дрони атакували аеродром "Гвардійське" в Криму. Росія використовує його для бойових вильотів, логістики та обслуговування літаків.
Також на аеродромі "Гвардійське" у Криму було уражено три ангари з авіаційною технікою.
А поблизу Сімферополя під удар потрапив зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2", а в Керчі - мобільна вогнева група. Також уражено резервуар та насосну станцію на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".
Окрім того, з початку липня українські безпілотники уразили 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі. Внаслідок ударів так звана окупаційна "влада" визнала тотальний блекаут.