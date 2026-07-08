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В Крыму после атаки дронов пылают две электроподстанции

08:47 08.07.2026 Ср
2 мин
Пожары зафиксировали спутниковые снимки
aimg Татьяна Степанова
В Крыму после атаки дронов пылают две электроподстанции Фото: в Крыму после атаки дронов горят две электроподстанции (t.me/mchs_official)
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Оккупированный россиянами Крым в ночь на 8 июля в очередной раз атаковали дроны. Вспыхнули пожары на двух электроподстанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сервис NASA FIRMS зафиксировал два пожара на электроподстанциях в Крыму. Как сообщают в сети, пожары произошли после атаки дронов.

Согласно данным сервиса, на оккупированном полуострове горят подстанция "Нижнегорская" и подстанция "НС-3".

В то же время, официальных завещаний об атаке дронов на Крым пока не было.

Фото в Крыму после атаки дронов зафиксировали пожары на электроподстанциях (сервис NASA FIRMS)

Атаки дронов на Крым

Напомним, ночью 6 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций успешно атаковали российский нефтяной танкер класса "Волганефть", а также нефтяной терминал в порту Керчи.

В ночь на 5 июля украинские дроны атаковали аэродром "Гвардейское" в Крыму. Россия использует его для боевых вылетов, логистики и обслуживания самолетов.

Также на аэродроме "Гвардейское" в Крыму были поражены три ангара с авиационной техникой.

Вблизи Симферополя под удар попал зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2", а в Керчи - мобильная огневая группа. Также поражен резервуар и насосная станция на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1".

Кроме того, с начала июля украинские беспилотники поразили 37 энергообъектов в Крыму и Донбассе. В результате ударов так называемая оккупационная "власть" признала тотальный блекаут.

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