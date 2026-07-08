В Крыму после атаки дронов пылают две электроподстанции

Оккупированный россиянами Крым в ночь на 8 июля в очередной раз атаковали дроны. Вспыхнули пожары на двух электроподстанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сервис NASA FIRMS зафиксировал два пожара на электроподстанциях в Крыму. Как сообщают в сети, пожары произошли после атаки дронов.

Согласно данным сервиса, на оккупированном полуострове горят подстанция "Нижнегорская" и подстанция "НС-3".

В то же время, официальных завещаний об атаке дронов на Крым пока не было.

Фото в Крыму после атаки дронов зафиксировали пожары на электроподстанциях (сервис NASA FIRMS)