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У Криму після атаки дронів горять дві АЗС

08:35 16.07.2026 Чт
2 хв
На півострові також зафіксована ще одна пожежа
aimg Тетяна Степанова
У Криму після атаки дронів горять дві АЗС Ілюстративне фото: у Криму після атаки дронів горять дві АЗС (t.me/mchs_official)
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Окупований Крим цієї ночі, 16 липня, знову атакували дрони. Зафіксовані пожежі в районі двох АЗС у Джанкої та ще одна біля Чорнгарського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Моніторингова група з посиланням на дані супутникових знімків повідомила, що пожежі зафіксовані в районі двох АЗС у Джанкої на виїзді з міста.

Ймовірно, приліт по самих АЗС або бензовозами поруч.

Місцеві жителі близько опівночі повідомляли про проліт дронів, стрілянину та вибухи.

Супутникові знімки пожеж на АЗС у Джанкої ("Кримський вітер")

Тяакож супутникові знімки зафіксувалм пожежу біля дороги на південь від Чонгарського мосту.

Зазначається, що це або приліт по техніці, яка там стояла, або ландшафтна пожежа від падіння уламків.

Супутникові знімки пожежі біля Чонгарського мосту ("Кримський вітер")

Атаки на Крим

Нагадаємо, у ніч на 14 липня дрони ССО уразили Балаклавську ТЕС у Севастополі.

15 липня Керч та низка районів окупованого Криму залишилися без світла після нової атаки Сил оборони України.

Вночі 12 липня в окупованому Криму пролунали вибухи, після чого в Севастополі запровадили обмеження на електропостачання. Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО.

Вночі 10 липня Крим також атакували дрони. У мережі повідомили про прильоти по підстанції "Мойнаки" у Євпаторії.

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Крим АЗС Джанкой Пожежа Війна в Україні Атака дронів
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