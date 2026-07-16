У Криму після атаки дронів горять дві АЗС

Окупований Крим цієї ночі, 16 липня, знову атакували дрони. Зафіксовані пожежі в районі двох АЗС у Джанкої та ще одна біля Чорнгарського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" .

Моніторингова група з посиланням на дані супутникових знімків повідомила, що пожежі зафіксовані в районі двох АЗС у Джанкої на виїзді з міста.

Ймовірно, приліт по самих АЗС або бензовозами поруч.

Місцеві жителі близько опівночі повідомляли про проліт дронів, стрілянину та вибухи.

Супутникові знімки пожеж на АЗС у Джанкої ("Кримський вітер")

Тяакож супутникові знімки зафіксувалм пожежу біля дороги на південь від Чонгарського мосту.

Зазначається, що це або приліт по техніці, яка там стояла, або ландшафтна пожежа від падіння уламків.

Супутникові знімки пожежі біля Чонгарського мосту ("Кримський вітер")