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Главная » Новости » Война в Украине

В Крыму после атаки дронов горят две АЗС

08:35 16.07.2026 Чт
1 мин
На полуострове также зафиксирован еще один пожар
aimg Татьяна Степанова
В Крыму после атаки дронов горят две АЗС Иллюстративное фото: в Крыму после атаки дронов горят две АЗС (t.me/mchs_official)
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Оккупированный Крым этой ночью, 16 июля, снова атаковали дроны. Зафиксированы пожары в районе двух АЗС в Джанкое и еще один возле Чернгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что пожары зафиксированы в районе двух АЗС в Джанкое на выезде из города.

Вероятно, прилет по самим АЗС или бензовозам рядом.

Местные жители около полуночи сообщали о пролете дронов, стрельбе и взрывах.

Спутниковые снимки пожаров на АЗС в Джанкое ("Крымский ветер")

Также спутниковые снимки зафиксировали пожар у дороги к югу от Чонгарского моста.

Отмечается, что это либо прилет по стоящей там технике, либо ландшафтный пожар от падения обломков.

Спутниковые снимки пожара у Чонгарского моста ("Крымский ветер")

Атаки на Крым

Напомним, в ночь на 14 июля дроны ССО поразили Балаклавскую ТЭС в Севастополе.

15 июля Керчь и ряд районов оккупированного Крыма остались без света после новой атаки Сил обороны Украины.

Ночью 12 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего в Севастополе ввели ограничения на электроснабжение. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночью 10 июля Крым также атаковали дроны. В сети сообщили о прилетах по подстанции "Мойнаки" в Евпатории.

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