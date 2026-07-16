В Крыму после атаки дронов горят две АЗС

Оккупированный Крым этой ночью, 16 июля, снова атаковали дроны. Зафиксированы пожары в районе двух АЗС в Джанкое и еще один возле Чернгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" .

Мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что пожары зафиксированы в районе двух АЗС в Джанкое на выезде из города.

Вероятно, прилет по самим АЗС или бензовозам рядом.

Местные жители около полуночи сообщали о пролете дронов, стрельбе и взрывах.

Спутниковые снимки пожаров на АЗС в Джанкое ("Крымский ветер")

Также спутниковые снимки зафиксировали пожар у дороги к югу от Чонгарского моста.

Отмечается, что это либо прилет по стоящей там технике, либо ландшафтный пожар от падения обломков.

Спутниковые снимки пожара у Чонгарского моста ("Крымский ветер")