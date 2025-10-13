У Криму перебої зі світлом: повідомляють про атаку дронами на Сімферопольську ТЕС

Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. За даними "Кримського вітру" - могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС (Таврійську ТЕС - ред.).

Зокрема, вночі повідомлялося про вибухи та велику кількість дронів над Сімферополем та у передмісті. А також у Гвардійському - саме звідси окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.

Варто зауважити, що російське Міноборони стверджує, що за ніч ППО "збила". 103 безпілотники.

Також цієї ночі дрони, ймовірно, повторно атакували нафтобазу у Феодосії, там виникла пожежа. Окрім цього повідомлялось про ураження електропідстанції Кафа поблизу Феодосії.

Станом на 09:00 відомо про сильну пожежу на Таврійська ТЕС, що під Сімферополем.

"Що саме так димить, невідомо. Також невідомий ступінь пошкоджень і як це вплине на енергопостачання", - пише "Кримський вітер".