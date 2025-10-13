RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Крыму перебои со светом: сообщают об атаке дронами на Симферопольскую ТЭС

Иллюстративное фото: россияне заявили об атаке дронов в Крыму (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 13 октября, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии. По данным "Крымского ветра" - могло быть попадание в Симферопольскую ТЭС (Таврическую ТЭС - ред.).

В частности, ночью сообщалось о взрывах и большом количестве дронов над Симферополем и в пригороде. А также в Гвардейском - именно отсюда оккупанты запускают "Шахеды" по Украине. Известно, что там также расположены склады с российскими дронами.

Стоит заметить, что российское Минобороны утверждает, что за ночь ПВО "сбила". 103 беспилотника.

Также этой ночью дроны, вероятно, повторно атаковали нефтебазу в Феодосии, там возник пожар. Кроме этого сообщалось о поражении электроподстанции Кафа вблизи Феодосии.

По состоянию на 09:00 известно о сильном пожаре на Таврической ТЭС, что под Симферополем.

"Что именно так дымит, неизвестно. Также неизвестна степень повреждений и как это повлияет на энергоснабжение", - пишет "Крымский ветер".

 

 

Атака по терминалу в Феодосии

Неделю назад Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Из-за атаки стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.

Сегодня ночью стало известно о новой атаке на Крым, там раздавались взрывы.

КрымСимферопольТЭСАтака дронов