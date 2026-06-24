У Криму палає точка запуску "Шахедів" та зникло світло: що відомо про наслідки атаки

Удар по Балаклавській ТЕС

Найбільш серйозні наслідки зафіксовано в Севастополі, де під ударом опинилася Балаклавська ТЕС.

Через ураження енергетичної інфраструктури місто повністю занурилися в темряву, там розпочався масштабний блекаут.

Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб'єкти та заявив, що у Севастополі запроваджено особливий режим. За його словами, екстрені служби намагаються оцінити масштаби пошкоджень, а місто тимчасово залишається без світла.

Окрім цього, місцеві зафіксували пожежу біля села Шафранне, що розташоване на захід від військового аеродрому "Гвардійське". Це місце відоме як одна з точок, яку російські війська використовують для запуску ударних БпЛА типу "Шахед"/"Герань".

Фото: пожежа у селищі Шафранне (t.me/Crimeanwind)

Пожежа на складах бригади ЧФ РФ у Бахчисараї та вибухи в Керчі

Близько 4:20 ранку стало відомо про точне влучання у Бахчисараї. Внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналу "Крымский ветер", спалахнули склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ (в/ч 73998). Пожежа зафіксована в районі вулиць Чехова та Сімферопольської.

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Ця бригада відповідає за тилове забезпечення окупантів, постачання продовольства, пального, боєприпасів та ремонт пошкодженої техніки.

Нові вибухи впродовж ночі лунали й на іншому кінці півострова - у Керчі. Місцеві мешканці чули серію вибухів о 02:08, 02:23, а також під ранок - о 03:34 та 03:36. За даними супутникової зйомки, на південь від Керчі зафіксовано два великі осередки пожежі на території російського військового містечка.

Фото: карта, на якій вказане приблизне місце влучання (t.me/Crimeanwind)

Після 4:00 ранку в Сімферополі посилилися перепади напруги - електроенергія почала зникати на значно більші проміжки часу. Крім того, масштабне аварійне відключення світла зачепило центральну частину півострова: без електропостачання залишився ряд сіл Красногвардійського району.