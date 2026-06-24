У Криму палає точка запуску "Шахедів" та зникло світло: що відомо про наслідки атаки

У ніч на 24 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки. Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Севастополя, вибухи та масштабні пожежі зафіксовано на військових об'єктах російських загарбників у Бахчисараї та Керчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та заяви представників окупаційної влади.
Удар по Балаклавській ТЕС
Найбільш серйозні наслідки зафіксовано в Севастополі, де під ударом опинилася Балаклавська ТЕС.
Через ураження енергетичної інфраструктури місто повністю занурилися в темряву, там розпочався масштабний блекаут.
Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб'єкти та заявив, що у Севастополі запроваджено особливий режим. За його словами, екстрені служби намагаються оцінити масштаби пошкоджень, а місто тимчасово залишається без світла.
Окрім цього, місцеві зафіксували пожежу біля села Шафранне, що розташоване на захід від військового аеродрому "Гвардійське". Це місце відоме як одна з точок, яку російські війська використовують для запуску ударних БпЛА типу "Шахед"/"Герань".
Фото: пожежа у селищі Шафранне (t.me/Crimeanwind)
Пожежа на складах бригади ЧФ РФ у Бахчисараї та вибухи в Керчі
Близько 4:20 ранку стало відомо про точне влучання у Бахчисараї. Внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналу "Крымский ветер", спалахнули склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ (в/ч 73998). Пожежа зафіксована в районі вулиць Чехова та Сімферопольської.
Ця бригада відповідає за тилове забезпечення окупантів, постачання продовольства, пального, боєприпасів та ремонт пошкодженої техніки.
Нові вибухи впродовж ночі лунали й на іншому кінці півострова - у Керчі. Місцеві мешканці чули серію вибухів о 02:08, 02:23, а також під ранок - о 03:34 та 03:36. За даними супутникової зйомки, на південь від Керчі зафіксовано два великі осередки пожежі на території російського військового містечка.
Після 4:00 ранку в Сімферополі посилилися перепади напруги - електроенергія почала зникати на значно більші проміжки часу. Крім того, масштабне аварійне відключення світла зачепило центральну частину півострова: без електропостачання залишився ряд сіл Красногвардійського району.
Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ у взаємодії з Рухом опору повністю знищили стратегічний залізничний міст через Північнокримський канал у районі села Роздольне.
Операція проходила у дві фази: у ніч проти 22 червня дрони ССО обрушили один із прогонів моста, а наступної ночі повторно уразили залишки конструкції та спеціальну залізничну техніку, яку окупанти пригнали для ремонту колій.
Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем (СБС), зокрема "Птахи Мадяра", "Nemesis" та інші формування, провели масштабну операцію, уразивши за одну ніч понад 60 важливих військових цілей у Криму.