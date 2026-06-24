В Крыму горит точка запуска "Шахедов" и исчез свет: что известно о последствиях атаки

Удар по Балаклавской ТЭС

Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под ударом оказалась Балаклавская ТЭС.

Из-за поражения энергетической инфраструктуры город полностью погрузился во тьму, там начался масштабный блекаут.

Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. По его словам, экстренные службы пытаются оценить масштабы повреждений, а город на время остается без света.

Кроме этого, местные зафиксировали пожар возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БпЛА типа "Шахед"/"Герань".

Фото: пожар в поселке Шафранне (t.me/Crimeanwind)

Пожар на складах бригады ЧФ РФ в Бахчисарае и взрывы в Керчи

Около 4:20 утра стало известно о точном попадании в Бахчисарай. В результате прилета, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", вспыхнули составы 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998). Пожар зафиксирован в районе улиц Чехова и Симферопольской.

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Эта бригада отвечает за тыловое обеспечение оккупантов, поставку продовольствия, горючего, боеприпасов и ремонт поврежденной техники.

Новые взрывы в течение ночи раздавались и на другом конце полуострова - в Керчи. Местные жители слышали серию взрывов в 02:08, 02:23, а также под утро - в 03:34 и 03:36. По данным спутниковой съемки, к югу от Керчи зафиксированы два больших очага пожара на территории российского военного городка.

Фото: карта, на которой указано приблизительное место попадания (t.me/Crimeanwind)

После четырех часов утра в Симферополе усилились перепады напряжения - электроэнергия начала исчезать на значительно большие промежутки времени. Кроме того, масштабное аварийное отключение света задело центральную часть полуострова: без электроснабжения остался ряд сел Красногвардейского района.