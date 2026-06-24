В Крыму горит точка запуска "Шахедов" и исчез свет: что известно о последствиях атаки

В ночь на 24 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке. Кроме ударов по энергетической инфраструктуре Севастополя взрывы и масштабные пожары зафиксированы на военных объектах российских захватчиков в Бахчисарае и Керчи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявления представителей оккупационных властей.
Удар по Балаклавской ТЭС
Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под ударом оказалась Балаклавская ТЭС.
Из-за поражения энергетической инфраструктуры город полностью погрузился во тьму, там начался масштабный блекаут.
Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. По его словам, экстренные службы пытаются оценить масштабы повреждений, а город на время остается без света.
Кроме этого, местные зафиксировали пожар возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БпЛА типа "Шахед"/"Герань".
Фото: пожар в поселке Шафранне (t.me/Crimeanwind)
Пожар на складах бригады ЧФ РФ в Бахчисарае и взрывы в Керчи
Около 4:20 утра стало известно о точном попадании в Бахчисарай. В результате прилета, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", вспыхнули составы 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998). Пожар зафиксирован в районе улиц Чехова и Симферопольской.
Эта бригада отвечает за тыловое обеспечение оккупантов, поставку продовольствия, горючего, боеприпасов и ремонт поврежденной техники.
Новые взрывы в течение ночи раздавались и на другом конце полуострова - в Керчи. Местные жители слышали серию взрывов в 02:08, 02:23, а также под утро - в 03:34 и 03:36. По данным спутниковой съемки, к югу от Керчи зафиксированы два больших очага пожара на территории российского военного городка.
После четырех часов утра в Симферополе усилились перепады напряжения - электроэнергия начала исчезать на значительно большие промежутки времени. Кроме того, масштабное аварийное отключение света задело центральную часть полуострова: без электроснабжения остался ряд сел Красногвардейского района.
Силы специальных операций (ССО) ВСУ во взаимодействии с Движением сопротивления полностью уничтожили стратегический железнодорожный мост через Северокрымский канал в районе села Раздольное.
Операция проходила в две фазы: в ночь на 22 июня дроны ССО обрушили один из прогонов моста, а на следующую ночь повторно поразили остатки конструкции и специальную железнодорожную технику, которую оккупанты пригнали для ремонта путей.
Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем (СБС), в частности "Птицы Мадяра", "Nemesis" и другие формирования, провели масштабную операцию , поразив за одну ночь более 60 важных военных целей в Крыму.