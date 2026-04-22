ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Крыму оккупанты массово забирают дома у людей, под угрозой почти сотня семей, - ЦНС

14:18 22.04.2026 Ср
2 мин
Захватчики отменяют собственные же решения, оставляя людей без жилья и без компенсации
aimg Ирина Глухова
Российские власти начали изымать землю и жилье у жителей Крыма, даже если они оформили имущество в соответствии с требованиями оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

Как стало известно, в поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома не менее 80 семей.

По данным ЦНС, люди действовали по схеме, которую ранее ввела сама оккупационная власть: аренда земельного участка, строительство жилья, а затем - выкуп по упрощенной процедуре в соответствии с указами оккупационного руководства.

Однако теперь оккупационная прокуратура заявляет, что выделение земли якобы происходило "с нарушениями".

Чиновник, который эти участки раздавал, отделался штрафом, а дела владельцев массово пересматривают в судах.

"Фактически оккупанты отменяют собственные же решения, оставляя людей без жилья и без компенсации", - говорится в сообщении.

Оккупация Крыма

Напомним, в феврале 2014 года Россия начала операцию по захвату Крымского полуострова, используя своих так называемых "зеленых человечков" (военных без опознавательных знаков).

Под силовым давлением оккупационных войск и вопреки украинскому праву захватчики провели нелегитимный "референдум" с заранее определенными результатами.

Уже 18 марта 2014 года Кремль официально объявил об аннексии Крыма и включении его в состав РФ.

Также сообщалось, что оккупационные "власти" Крыма объявили о "национализации" имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика в рамках очередной волны конфискаций на полуострове.

А в Центре противодействия дезинформации раскрыли циничную схему вербовки крымчан в армию РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Оккупанты
Новости
