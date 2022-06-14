Командиром корабля РФ "Адмирал Макаров" оказался убийцей. Ему объявили подозрение
Российским кораблем "Адмирал Макаров", который бьет крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы. Госбюро расследований сообщило ему о подозрении в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным ведомства, мужчина является бывшим капитаном 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым.
Так, в 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область.
Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте.
Указано, что дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.
Сейчас следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о подведении там украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров". Однако официально информация не была подтверждена.
В конце же мая стало известно, что оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров".
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