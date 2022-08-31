В Украине будут судить моряка-предателя. С его корабля обстреливали Николаев и Одессу

До 15 лет тюрьмы грозит командиру российского фрегата "Адмирал Макаров", с которого оккупанты запускали ракеты по городам Украины. Предав присягу, он перешел на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования .

Как сообщается, в 2014 году на тот момент капитан II ранга воинской части в Крыму изменил присяге, остался на захваченном полуострове и перешел на службу в российском флоте. В 2022 году российский корабль "Адмирал Макаров" под командованием предателя запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.

Правоохранители завершили специальное досудебное расследование по делу, обвинительный акт направлен в суд. Моряк обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), за что ему грозит до 15 лет.

Некоторые СМИ пишут, что с 2016 года командиром Адмирала Макарова является Григорий Бреев, уроженец Винницкой области.