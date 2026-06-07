У Криму лунають вибухи та стрілянина: попередньо, вдарили по нафтобазі

Про вибухи в районі нафтобази у Феодосії писали також і агенти "АТЕШ".

"Феодосія. Агенти "АТЕШ" повідомляють про вибухи у районі нафтобази", - писали вони в пабліці.

Також партизани повідомляли про вибухи вночі у Джанкої та Севастополі. Опів на третю ночі канал "Крымский ветер" написав ще про вибухи в Сімферополі.

Канал "Крымский ветер" пізніше також повідомив про ймовірний удар по нафтобазі в Леніно - селищі на окупованому півострові. Також припсукається, що удари могли бути завдані не лише дронами, а й ракетами.

На кадрах, розсповсюджених у мережі, чути на відео звуки від гудіння дронів та вже пізніше - вибухи.