В Крыму раздаются взрывы и стрельба: предварительно, ударили по нефтебазе

В оккупированном Крыму ночью раздались звуки взрывов и стрельбы после дроновой опасности. Также, предварительно, есть попадание в нефтебазу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
О взрывах в районе нефтебазы в Феодосии писали также и агенты "АТЕШ".
"Феодосия. Агенты "АТЕШ" сообщают о взрывах в районе нефтебазы", - писали они в паблике.
Также партизаны сообщали о взрывах ночью в Джанкое и Севастополе. В половине третьего ночи канал "Крымский ветер" написал и о взрывах в Симферополе.
Канал "Крымский ветер" позже также сообщил о вероятном ударе по нефтебазе в Ленино - поселке на оккупированном полуострове. Также отмечается, что удары могли быть нанесены не только дронами, но и ракетами.
На кадрах, распространенных в сети, слышны на видео звуки от гудения дронов и уже позже - взрывы.
Напомним, ранее в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.
Еще сообщалось, что за последние две недели украинские разведчики нанесли восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму.
РБК-Украина также писало недавно - была успешно поражена дорогостоящая цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.