В Крыму раздаются взрывы и стрельба: предварительно, ударили по нефтебазе

О взрывах в районе нефтебазы в Феодосии писали также и агенты "АТЕШ".

"Феодосия. Агенты "АТЕШ" сообщают о взрывах в районе нефтебазы", - писали они в паблике.

Также партизаны сообщали о взрывах ночью в Джанкое и Севастополе. В половине третьего ночи канал "Крымский ветер" написал и о взрывах в Симферополе.

Канал "Крымский ветер" позже также сообщил о вероятном ударе по нефтебазе в Ленино - поселке на оккупированном полуострове. Также отмечается, что удары могли быть нанесены не только дронами, но и ракетами.

На кадрах, распространенных в сети, слышны на видео звуки от гудения дронов и уже позже - взрывы.