Без Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам, - Зеленський

"Зараз все більше і більше лідерів усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що коли українські військові дійдуть до Криму, то російському диктатору Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, щоб жити у світі.

При цьому Зеленський заявляв, що рішення щодо проведення референдуму на території Криму після деокупації півострова прийматиме народ України.

Водночас, Зеленський не виключав, що незабаром будуть здійснені перші важливі кроки в рамках контрнаступу ЗСУ.

Раніше за словами постійної представниці президента України в АР Крим Тамілі Ташевої, влада готує план першочергових заходів, які відбуватимуться у деокупованому півострові.

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