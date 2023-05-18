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Без Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що без Криму не буде спокою міжнародним відносинам і праву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави щодо Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Зараз все більше і більше лідерів усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що коли українські військові дійдуть до Криму, то російському диктатору Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, щоб жити у світі.

При цьому Зеленський заявляв, що рішення щодо проведення референдуму на території Криму після деокупації півострова прийматиме народ України.

Водночас, Зеленський не виключав, що незабаром будуть здійснені перші важливі кроки в рамках контрнаступу ЗСУ.

Раніше за словами постійної представниці президента України в АР Крим Тамілі Ташевої, влада готує план першочергових заходів, які відбуватимуться у деокупованому півострові.

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