Зеленський про контрнаступ ЗСУ: невдовзі будуть перші важливі кроки

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено перші важливі кроки в рамках контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави із представниками італійських ЗМІ.

"Ми дуже серйозно готуємось і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі дуже мотивовані. Не лише ті, хто знає задум, але й весь народ", - заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія точно відчує початок контрнаступу українських військових.

"Це найактуальніше запитання, але я не можу вам на нього відповісти. Але ви точно побачите, а Росія - точно відчує... Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", - заявив він.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.

Тим часом, за даними CNN, українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

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