Зеленський: коли ми дійдемо до Криму, то Путіну доведеться шукати вихід

Президент України Володимир Зеленський вважає, що коли українські військові дійдуть до Криму, то російському диктатору Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, щоб жити в мирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави із представниками італійських ЗМІ.

"Вихід точно є (щоб жити в мирі при Путіні, - ред.). У нас будуть контрнаступальні дії, ми будемо відштовхувати (окупантів - ред.) назад, це точно відбудеться. Підтримка його (Путіна - ред.) в суспільстві буде зменшуватися. Він буде змушений вирішувати внутрішні питання. Я в цьому впевнений. А у нас мотивація буде тільки збільшуватися.", - заявив Зеленський.

За його словами, паралельно буде організовано саміт за українською формулою світу.

"Ми залучимо максимальну кількість фахівців та країн, розробимо план, який буде зрозуміло, як впроваджувати. Частина пунктів буде впроваджена без Росії, а для частини авжеж знадобиться потім якийсь представник", - додав президент.

При цьому він наголосив, що Путіну доведеться знайти вихід, коли ВСУ будуть на адміністративних кордонах Криму.

"Повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, то його підтримка буде зменшена, його оточення буде тиснути на нього, щоб знайти вихід. І йому доведеться знаходити його. Не довго залишилось", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено перші важливі кроки в рамках контрнаступу ЗСУ.

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