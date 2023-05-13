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Зеленський про референдум після деокупації Криму: вирішуватиме народ України

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Субота 13 травня 2023 22:21
Зеленський про референдум після деокупації Криму: вирішуватиме народ України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський не виключив проведення референдуму на території Криму після деокупації півострова. Однак, за його словами, рішення про його проведення ухвалюватиме народ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави із представниками італійських ЗМІ.

"Референдум, згідно з законом, може проводитися лише на всій території України. Ми не боїмося референдумів, але це суперечить Конституції, бо АР Крим входить у склад України, це наша територія. Не можна проводити референдум лише на території Криму, бо це сепаратизм, порушення Конституції та законів", - заявив він.

При цьому Зеленський наголосив, що референдум має проходити згідно з українським законодавством.

"Я не боюсь ніяких референдумів, але це вирішує народ України і референдум має бути згідно з українським законодавством", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що коли українські військові дійдуть до Криму, то російському диктатору Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, щоб жити у світі.

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