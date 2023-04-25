Президент доручив розробити план першочергових заходів в окупованому Криму, - Ташева

"Сьогодні ми бачимо більше розуміння того, що Крим буде звільнено. Для нас немає дороги назад. У нас є доручення президента щодо розробки та підготовки плану першочергових заходів у Криму, які проводитимуться одразу після його деокупації. Від держорганів ми вже одержали осмислені відповіді", - розповіла Ташева.

За її словами одним із головних завдань буде поновлення публічних органів влади в українському Криму за формулою: від військової адміністрації до військово-цивільної і далі - до нормального повсякденного життя. Окрім цього значних зусиль вимагатиме верифікація всіх ухвалених у період окупації Криму рішень.