Без Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям, - Зеленский

"Сейчас все больше и больше лидеров осознают, что без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и полной силы международному праву", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что когда украинские военные дойдут до Крыма, то российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, чтобы жить в мире.

При этом Зеленский заявлял, что решение о проведении референдума на территории Крыма после деоккупации полуострова будет принимать народ Украины.

В то же время Зеленский не исключал, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления ВСУ.

Ранее по словам постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, власти готовят план первоочередных мероприятий, которые будут проходить в деоккупированном полуострове.

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