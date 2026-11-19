За його словами, пасажирів возитимуть автобусами до порту Крим у Керчі, звідки вони зможуть переправитися катерами у порт Кавказ на Таманському півострові. Далі людей доставлятимуть автобусами до Краснодара або Тамані.

Проїзд на катерах обіцяють зробити безкоштовним. Водночас перевезення автомобілів цими суднами не передбачене, а возити бензин у каністрах заборонять.

Крючков попередив, що рух катерів залежатиме від погоди. Через шторми переправу через Керченську протоку можуть зупиняти кілька разів на тиждень.

Сьогодні у Криму повідомили про зупинку поромної переправи через негоду. Пориви вітру сягали 22 метрів за секунду, а висота хвиль доходила до 1,2 метра.

В мережі з'явилися сьогоднішній супутниковий знімок Керченського мосту:

Фото: Кримський міст (t.me/DniproOfficial)

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження залізничного полотна Кримського мосту береговими ракетними комплексами "Нептун".