По его словам, пассажиров будут возить автобусами в порт Крым в Керчи, откуда они смогут переправиться катерами в порт Кавказ на Таманском полуострове. Далее людей будут доставлять автобусами в Краснодар или Тамань.

Проезд на катерах обещают сделать бесплатным. В то же время перевозка автомобилей этими судами не предусмотрена, а возить бензин в канистрах запретят.

Крючков предупредил, что движение катеров будет зависеть от погоды. Из-за штормов переправу через Керченский пролив могут останавливать несколько раз в неделю.

Сегодня в Крыму сообщили об остановке паромной переправы из-за непогоды. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду, а высота волн доходила до 1,2 метра.

В сети появился сегодняшний спутниковый снимок Керченского моста:

Фото: Крымский мост (t.me/DniproOfficial)

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о поражении железнодорожного полотна Крымского моста береговыми ракетными комплексами "Нептун".