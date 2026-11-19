У Севастополі після атак на Кримський міст виник ажіотаж на заправках. Там уже обмежили продаж бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

За їхніми даними, “місцева влада” вже запровадила обмеження на продаж бензину.

Водії можуть заправити повний бак. У каністри дозволяють налити не більше 20 літрів.

Також місцеві пабліки пишуть, що деякі люди купували по 200-500 літрів пального за один раз.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ натякнув на нічну атаку по Кримському мосту. Військові “привітали” лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі, яке раніше мав Кримський міст.

У Мінтрансі Росії повідомили, що через атаку дронів тимчасово зупинили рух поїздів залізничною частиною мосту.