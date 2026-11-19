Україна вночі 19 листопада втретє за тиждень атакувала Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза" .

Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців пише, що арка залізничної частини мосту на місці, пошкоджень не видно.

Раніше у мережі з'явилася інформація, що в залізничну частину Кримського мосту було щонайменше два влучання.

За інформацією російського відомства, фахівці проводять оцінку завданих збитків. Постраждалих внаслідок ударів по мосту немає.

У Міністерстрві транспорту Росії заявили, що через атаку рух поїздів по мосту зупинено.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, вперше цього тижня Україна уразила Кримський міст 16 листопада.

Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.

Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.

У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.

Згодом стало відомо, що міст частково зруйнувався, у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.

А сьогодні вранці, 19 листопада, Генштаб ЗСУ "привітав" лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі. Так військові натякнули на нічну атаку на Кримський міст, який раніше мав це звання.