Кримінальні справи проти Трампа можуть згорнути до його інавгурації, - NBC

Міністерство юстиції США згорне кримінальні справи проти Дональда Трампа. Це станеться до того, як він він вступить на посаду президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Джерела видання зазначають, що представники Міністерства юстиції США оцінювали, як припинити дві федеральні кримінальні справи проти новообраного президента Дональда Трампа до інавгурації.

Такий крок потрібен, щоб відповідати давній політиці міністерства, згідно з якою діючий президент не може бути притягнутий до відповідальності.

Відповідні дискусії контрастують з позицією спеціального прокурора Джека Сміта, який останніми тижнями зробив значні кроки у справі про втручання у вибори проти Трампа. Але, як кажуть джерела NBC News, чиновники Мін'юсту зрозуміли, що найближчим часом суд неможливий у кримінальних справах про штурм Капітолія у 2021 році та неналежне зберігання секретних документів.

"Обидва ці питання зав'язнули в юридичних проблемах, які, швидше за все, спричинили б апеляцію аж до Верховного суду, навіть якби Трамп програв вибори", - зазначає NBC News.